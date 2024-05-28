Раскрыта опасность для здоровья сырого и пастеризованного молока

По данным New England Journal of Medicine, генетический материал H5N1 остается в молоке даже после пастеризации. При этом было доказано, что употребление в пищу такого продукта приводит к заболеванию.

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В марте 2024 года у крупного и мелкого рогатого скота в США нашли следы птичьего гриппа. Выяснилось, что вирус передается от животного к животному, а далее - человеку. В опытах на мышах исследователи скармливали подопытным животным зараженное молоко. Уже в течение первых суток взъерошенная шерсть и сниженная подвижность доказали факт наличия гриппа в организме. Впрочем, никто из грызунов по итоге не умер.

После вскрытия выяснилось, что от болезни пострадали органы дыхания. Частицы вируса нашли и в молочных железах мышей.

Ранее стало известно, что представлен революционный метод очистки воздуха от вирусов.