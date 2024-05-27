Онколог рассказал о причинах развития рака губ

Онколог Руслан Басанов сообщил, что рак губ составляет около 3 процентов всех случаев раковых опухолей и чаще диагностируется у мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Этот вид рака чаще всего развивается на нижней губе, в то время как на верхней губе количество случаев составляет всего 2–5 процентов, что свидетельствует о его агрессивном характере.

© Вечерняя Москва

Басанов отметил, что основные пациенты с раком губы — мужчины в возрасте 65–75 лет, в то время как женщины заболевают этим типом рака в три раза реже. Главным фактором риска развития рака губы является курение, а также увеличивают вероятность заболевания герпес, болезни ЖКТ и воздействие ультрафиолета. Кроме того, привычка кусать губы также может способствовать развитию рака.

— Риск развития рака губы возрастает у пожилых людей (так как у них кожный покров губ истончается), в период менопаузы (из-за гормональных изменений), а также при наличии некоторых хронических заболеваний (псориаз, красная волчанка, сахарный диабет, ксеростомия), — рассказал Басанов в интервью РИАМО.

Симптомы рака губы могут включать припухлости на определенных участках, которые болезненны, покрыты корочками и быстро увеличиваются в размере.

В то же время врач-онколог и интегративный врач Хамис Магомедова поделилась информацией о бьюти-процедурах, которые несут серьезные риски.