«Плохой храп»: почему люди умирают во сне

Во сне и правда можно умереть, однако хорошая новость заключается в том, что это можно предотвратить.

Что может быть причиной такой смерти и как этого не допустить, рассказала «Вечерней Москве» врач-пульмонолог «Клиники Фомина» Яна Исаева.

Храп и апноэ

Причин, по которым можно умереть во сне, несколько. Сюда могут относиться проблемы кардиологического характера. И когда пациент страдает, например, аритмией, то чаще всего он наблюдается у доктора и получает лечение. Однако есть один симптом, который встречается у многих, но зачастую игнорируется как пациентами, так и врачами. Это храп.

Очень и очень часто храп является проявлением синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — это заболевание, при котором в момент сна происходят остановки дыхания.

Человек засыпает, его мышцы расслабляются, в том числе расслабляются, а точнее, спадаются дыхательные пути на уровне глотки, и они становятся преградой для поступления воздуха. Человек испытывает недостаток кислорода, у него снижается сатурация (иногда мы видим у пациентов значения 50–60 процентов в момент остановки дыхания при норме 95 процентов и более), организм буквально ощущает, что он умирает, и срочно бросает все силы на то, чтобы снова задышать.

Когда у человека долгое время есть СОАС, к нему присоединяются осложнения:

проблемы с сердцем (аритмия, гипертония, сердечная недостаточность, легочная гипертензия);

снижение когнитивных функций;

снижение либидо;

нарушение обмена углеводов (у пациентов с СОАС чаще встречается диабет, и он хуже лечится) и другие.

Конечно, смерть от храпа возможна, но в крайне редких случаях: мозг умеет вовремя пробуждать. Гораздо чаще люди медленно зарабатывают себе осложнения в результате храпа и в итоге умирают именно от них. Такое встречается повсеместно.

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Что делать с храпом

Во-первых, не любой храп является «плохим». Это должен определить врач: оценить вероятность наличия у пациента СОАС и в случае высокой вероятности назначить верный путь диагностики.

Во-вторых, СОАС лечится, даже самые тяжелые его формы и синдром ожирения-гиповентиляции. Пациенты, которые раньше не могли ходить, имели большие проблемы со здоровьем из-за храпа, через некоторый период регулярного лечения приходят с благодарностью на прием уже своими ногами.

Если вы или, может быть, ваш родной человек страдаете храпом, не откладывайте этот вопрос: приходите на прием к пульмонологу или сомнологу. Возможно, вы окажетесь в той группе пациентов, где храп — всего лишь неприятный звук, а возможно, предотвратите страшные последствия СОАС, улучшите свое состояние и качество жизни.