Врачи перепутали рак с коронавирусом и месяцами неправильно лечили женщину

Британка Натали Уайлд рассказала историю своей сестры Лиэнн, которую врачи в течение нескольких месяцев лечили от последствий коронавируса, хотя в действительности она была больна раком. Ее материал опубликовало издание The Sun.

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По словам Уайлд, впервые ее сестра почувствовала себя плохо в апреле 2020 года. Врачи принимали ее состояние за симптомы коронавируса — у нее были проблемы с дыханием, которые не проходили.

«Она так тяжело дышала и хрипела, как будто ей 90 и она курила всю жизнь. Три раза за последующие 20 месяцев ей говорили, что у нее коронавирус», — рассказала она

В ноябре 2021 Лиэнн взяла отпуск, потому что ей было очень тяжело работать, и ее состояние ухудшилось еще раз — из-за сильной тошноты и обезвоживания она попала в больницу. Там оказалось, что врачи, к которым британка обращалась ранее, перепутали диагноз и неправильно лечили ее. В больнице у нее нашли рак яичников и выяснили, что метастазы уже распространились по всему телу. После постановки диагноза 39-летняя женщина прожила всего восемь дней.

Уайлд добавила, что после случившегося с ее сестрой она активно работает с фондами, занимающимися распространением информации о симптомах рака яичников. Британка уверена, что своевременная диагностика могла бы спасти ее сестре жизнь.

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