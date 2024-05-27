Диетолог объяснила, чем опасен недобор веса у взрослых

Сегодня много внимания уделяется вопросам похудения, избыточный вес остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем. Но некоторые люди оказываются в противоположной ситуации - у них наблюдается существенный недобор веса, что тоже может привести к серьезным сбоям в работе организма. О том, чем опасен недостаточный вес и как вернуть его в норму, изданию «Вести Подмосковья» рассказала врач-терапевт цифровой клиники ВСК, диетолог Алина Красикова.

Как объяснила специалист, иммунная система людей с недобором веса обычно ослаблена, они более уязвимы к инфекциям и заболеваниям. Недостаточный вес способен привести к снижению плотности костей, что грозит риском остеопороза и переломов. Кроме того, у пациентов с такой проблемой наблюдается слабость и усталость, сбои в работе внутренних органов из-за нехватки питательных веществ, тревожность и снижение самооценки.

«Для возвращения веса в норму нужно придерживаться сбалансированного рациона. Необходимо повысить его калорийность: человек с недобором веса должен потреблять больше калорий, чем он тратит в течение дня. Калории важно выбирать из полезных источников, а не из фастфуда, сладостей и переработанных продуктов. Рекомендуется есть 5-6 раз в день, включая основные блюда и перекусы. Важно учитывать, что все изменения в питании следует согласовать со специалистом», - отметила диетолог.

В рационе должны содержаться необходимые для строительства мышц белки (мясо, рыба, яйца, молочная продукция), растительные белки (орехи и бобовые), обеспечивающие стабильную концентрацию глюкозы сложные углеводы (крупы, овощи и фрукты), жиры растительного и животного происхождения (авокадо, орехи, семена, оливковое масло, жирная рыба). После консультации с диетологом можно добавить протеиновые коктейли, восполняющие суточную потребность в белке.

«Важно пить достаточно воды для нормального метаболизма. Индивидуальная норма рассчитывается так: надо умножить 30 мл на массу тела в килограммах», - подчеркнула Алина Красикова и также посоветовала не забывать о силовых и кардио-нагрузках.

Кроме того, специалист прописала примерное меню на день для набора веса. На завтрак можно съесть омлет из трех яиц с овощами и сыром, цельнозерновой тост с авокадо и стакан апельсинового сока. На перекус - греческий йогурт с медом и орехами. На обед - куриное филе с овощами, киноа или коричневый рис, салат из свежих овощей с оливковым маслом. На ужин подойдет лосось на пару с брокколи, запеченный картофель и салат из шпината с орехами и козьим сыром. Перед сном диетолог советует выпить кефир или молоко с медом.