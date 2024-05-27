Стоматолог назвал веские причины поменять пломбу

При появлении чувствительности зубов, потемнении на них, запаха изо рта следует менять старые пломбы на новые, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова. Веские причины сделать это врач назвала россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

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Кузьменкова призвала отправляться на осмотр при появлении чувствительности зубов во время еды. Болезненная реакция зубов на горящее, сладкое, холодное может возникать при повреждении эмали, нарушении целостности пломбы, из-за чего начинается воспаление.

«Если вы чувствуете шероховатую поверхность, когда проводите языком по зубу, это может указывать на наличие микроскола. В этом случае возникает не только дискомфорт и раздражение, но и угроза для здоровья полости рта. Чтобы сохранить целостность зуба, может потребоваться сглаживание грубой грани или полная замена пломбы», — Лилия Кузьменкова, стоматолог.

Потемнение зуба вокруг пломбы или затемнение на рентгеновском снимке — тоже тревожные симптомы, с которыми необходимо отправляться к врачу, заверила собеседница «Ленты.ру». В первом случае дефект возникает из-за разрушения пломбы, во втором — из-за развития кариеса, распространяющегося под пломбу.

Также стоматолог настоятельно рекомендовала убирать пломбы-«плюшки», которые ставят врачи не самой высокой квалификации. Пломба должна повторять анатомическое строение зуба, а не перекрывать его рельеф. Если же у человека долгое время стоит подобная «плюшка», то велик риск развития неправильного механизма жевания и проблем с челюстями, а также — раскола всего зуба.

«Если вам перестала нравиться собственная улыбка, но вы не можете понять почему, лучше прийти на профилактический осмотр к стоматологу. Во время визита нужно рассказать о мельчайших изменениях и любых странных ощущениях и дискомфорте», — Лилия Кузьменкова, стоматолог.

Еще одним веским поводом для визита к стоматологу Кузьменкова назвала постоянный неприятный запах изо рта.

«Когда нарушается герметичность пломбы, бактерии проникают в щели, вызывая неприятный запах. Соблюдение правил гигиены полости рта в данном случае не избавит от проблемы, просто пришло время задуматься о замене пломбы», — подытожила врач.

Ранее врач Лилия Кузьменкова рассказала, что влияет на стоимость стоматологических услуг в разных клиниках. Также она заверила, что сэкономить крупные суммы на лечении зубов можно, следуя простым правилам.