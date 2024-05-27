Кардиолог предупредил о рисках купания в холодной воде

При преждевременном открытии купального сезона человек может столкнуться с гипотермией, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Ирина Поляева. Она предупредила, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, усиливая кровоток во внутренних органах и уменьшая в мелких капиллярах кожи, что очень опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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"Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы, приводя к проблемам со здоровьем", — уточнила Поляева.

Она напомнила, что купание в холодной воде может привести к рефлекторному учащению сердечных сокращений. Кроме того, погружение в холод в крайних случаях может привести к летальному исходу. Кардиолог призвала подождать тепла, прежде чем окунаться в воду.

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее посоветовал гипертоникам обратиться к врачу перед началом летнего сезона для корректировки процесса лечения. Он добавил, что привычные препараты могут работать сильнее, чем обычно, из-за расширения сосудов на жаре.