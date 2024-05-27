Девушка приняла симптомы смертельной болезни за аллергию на макияж

Британка Антония Рубио приняла за аллергию на макияж симптомы смертельной болезни — рака щитовидной железы. Историю 25-летней девушки опубликовало издание The Sun.

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Сначала у Рубио возникла красная сыпь на лице, затем несколько приступов анафилактического шока.

«Когда это произошло в первый раз, я не могла дышать. Я думала, что у меня сердечный приступ. Я так испугалась», — призналась девушка.

Она предположила, что причиной повторяющихся приступов аллергии были ее средства для макияжа, духи и уходовые средства, поэтому перестала ими пользоваться.

«Я ограничила и свой рацион, чтобы справиться с аллергией, но даже продукты, которые казались безопасными, типа бананов вызывали сыпь», — рассказывает британка.

Рубио обратилась к врачам, однако обследования не помогли понять, что с ней происходит. Специалисты лишь предположили, что она больна аутоиммунной болезнью неизвестной этиологии. Однако один из врачей, отоларинголог, к которому обратилась девушка, нашел у опухоль в горле диаметром в два сантиметра.

В 2023 году девушке провели две операции, врачи удалили ей щитовидную железу.

«Я проснулась и не могла говорить. Начала паниковать, плакать, ведь я люблю петь и не могла петь три месяца. Я была очень расстроена, но голос вернулся», — добавила она.

Сейчас Рубио ведет блог, в котором призывает подписчиков проходить обследование у отоларинголога, если они заметили похожие симптомы. Девушка также продолжает восстановление после лечения.

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