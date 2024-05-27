Онколог назвал случаи, в которых возможно удаление здоровой груди

Такая мастэктомия допускается только по решению консилиума при наличии клинических рекомендаций.

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Среди них — злокачественные образования в другой молочной железе или генетическая предрасположенность к развитию рака. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского Елена Батухтина.

«Когда пациентка приходит и говорит: «отрежьте мне грудь здоровую», мы как-то так относимся — наверное, это нормально. Мы работаем по клиническим рекомендациям. Сейчас в клинических рекомендациях есть отдельной строкой, что через консилиум при наличии рака в одной железе, при генетической предрасположенности — в другой. В принципе, по генам по раку молочной железы, хотя они бывают сцепленные — рак яичников, рак щитовидной железы — возможно выполнение профилактическое. Это через консилиум, это не так просто. В принципе это возможно. Это случаи эксклюзивные. Это профилактика от возникновения опухоли в железе».

После операции развитие новообразований в других органах не исключается, отметила Батухтина.

«Если где-то реализуется метастаз через 10-15 лет — это, скорее всего, там клеточка уже была в стадии G0, она «спала». И неблагоприятное событие — иммунитет ослаб, какие-то изменения в организме могут приводить к тому, что иммунитет не срабатывает. И клеточка спокойно развивается, своя система защиты не видит».

Ранее врач-онколог Андрей Пылёв указал на сложность своевременной диагностики рака желудка. Характерные симптомы появляются лишь на поздней стадии заболевания. Речь идёт о боли, нарушении проходимости, кровотечениях и рвоте, подчеркнул специалист.