Ортопед предупредил об опасности кифоза позвоночника

Кифоз позвоночника нередко сопровождается выраженной болью в спине, а при запущенной патологии уже наблюдаются проблемы со стороны внутренних органов – сердца, легких.

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Офисная работа, неправильная осанка и малоподвижность могут привести к болезням опорно-двигательного аппарата, в частности, позвоночника. Самый распространенный среди населения вид деформации позвоночника называется кифозом.

Данный тип нарушения осанки характерен появлением горба в нижней части шейного отдела позвоночника и искривлением в грудном отделе. Ему подвержены как взрослые, так и дети. Кифоз можно получить в следствие патологий или физических изменений, связанных с различными причинами.

Более подробно о болезни, причинах и возможных последствиях рассказала врач-ортопед первой ортопедической сети ОРТЕКА - Антонина Завадская.

«Наш позвоночник достаточно быстро меняет форму в зависимости от любых продолжительных факторов, влияющих на осанку» - комментирует Завадская.

Среди основных причин появления кифоза можно выделить:

Регулярную сутулость;

Нарушение развития плода в утробе;

Недостаточный тонус мышц из-за минимального количества нагрузок;

Травмы;

Спондилит;

Развитие опухолей в позвоночном столбе.

Диагностика

Первый симптом развития кифоза можно диагностировать самостоятельно по характерному изменению осанки. Если вы заметили, что грудной отдел позвоночника имеет характерную «выпуклость», то вероятнее всего, речь идет именно об этой болезни.

Сопровождающие симптомы:

Частые головные и мышечные боли;

Нарушения стула (запоры);

Нарушение мочеиспускания.

В зависимости от степени прогрессирования болезни происходит постоянное увеличение градуса «дуги» позвоночника и деформация грудной клетки. Такой процесс приводит к постоянной утомляемости, бессоннице, нарушениям в работе сердца и легких.

Лечение

Если вовремя не заметить симптомы развития, то процесс лечения становится длительным и сложным. Однако современные методы позволяют исправить практически любую степень заболевания.

В первую очередь, при выявлении симптомов важно проконсультироваться у врача-ортопеда. Специалист поможет выявить стадию искривления с помощью неврологического теста, рентгенографии и назначить правильное лечение, которое может быть консервативным (массажи, лфк, ношение специального корректора осанки, физиотерапия) или хирургическим, в зависимости от поставленного диагноза.

Последствия

Как и любое заболевание кифоз позвоночника имеет свои последствия. При неправильном лечении или его отсутствии болезнь может привести к следующим проявлениям: постоянные боли спины и мышечного корсета, ограничение в движении из-за деформации позвоночника, затрудненное дыхание, эстетические изменения внешности из-за появления характерного горба.

В повседневной жизни важно обращать внимание на симптомы проявления различных болезней, снижающих качество жизни и вовремя начинать их лечение, чтобы сохранять активность и радость каждый день.