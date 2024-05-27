Может ли лазерная эпиляция вызвать рак?

Онколог Исаев-Апостолов: лазерная эпиляция не способствует развитию рака. Такой способ удаления волос на теле становится всё популярнее. Причём не только у женщин, но и у мужчин. Однако некоторые считают, что из-за лазера могут развиться онкологические заболевания. Онколог и дерматолог рассказали, так ли это и какие могут быть последствия для здоровья.

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Как работает лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция основана на принципе фототермолиза, рассказала «Доктору Питеру» врач-дерматолог, мастер лазерной эпиляции Дарья Настаскова.

Выглядит это так: когда аппарат касается кожи, его лазерный луч воздействует на пигмент волос меланин. В результате волосяные фолликулы нагреваются и разрушаются.

Благодаря этому рост уже имеющихся волос замедляется, а новые не появляются. Но это не навсегда, поэтому после курса изредка нужно делать поддерживающие процедуры.

Лазерная эпиляция и рак

Нет научных доказательств того, что лазерная эпиляция может вызвать рак, заявил онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов. Она действует только на пигмент волос и никак не связана с ионизирующим излучением, которое как раз может быть опасным.

Более того, учёные ранее опровергли то, что лазер плохо влияет на пигментные пятна и может спровоцировать рак.

Опасна ли лазерная эпиляция

По словам онколога, после лазерной эпиляции может появиться раздражение кожи или небольшие изменения её цвета на обработанном участке. Редко — волдыри или рубцы.

«Если процедура выполнена с соблюдением всех правил в правильной технике, на качественном оборудовании, то лазерная эпиляция не приведёт ни к каким серьёзным последствиям со здоровьем», — добавила Настаскова.

Противопоказания к лазерной эпиляции

Есть люди, которым не стоит прибегать к такому способу удаления волос, предупредила врач-косметолог Вера Бекоева. Список длинный. В нём есть, например: