Дерматовенеролог предупредил об опасности грязного полотенца

За чистотой полотенец необходимо тщательно следить, так как бывает, что они становятся рассадниками вредных микроорганизмов, включая бактерии и грибки. На неочевидные угрозы грязного белья указала врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова, пишет РИАМО.

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«Если кто-то с герпесом протер лицо полотенцем, а после него этим полотенцем воспользовался здоровый человек, то есть риск подхватить заболевание», — рассказала врач.

По словам Екшибаровой, также можно заразиться такими заболеваниями, как акне, стрептодермия и остальными.

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