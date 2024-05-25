Молодые калужане познакомились с азами оказания первой помощи

Второй день форума "Юность-2024" для участников начался с зарядки, затем их ждал тематический квест "На страже здоровья".

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Медики областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и регионального центра медицины катастроф рассказали ребятам о своих лечебных учреждениях и провели мастер-классы по оказанию первой помощи. Старшеклассники узнали, как накладывать жгуты, шины и лангеты, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, познакомились с медицинским оборудованием, которое используют хирурги и бригады скорой помощи.