Молодые калужане познакомились с азами оказания первой помощи
Второй день форума "Юность-2024" для участников начался с зарядки, затем их ждал тематический квест "На страже здоровья".
Медики областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и регионального центра медицины катастроф рассказали ребятам о своих лечебных учреждениях и провели мастер-классы по оказанию первой помощи. Старшеклассники узнали, как накладывать жгуты, шины и лангеты, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, познакомились с медицинским оборудованием, которое используют хирурги и бригады скорой помощи.
"Такие мероприятия очень важны, и не только потому, что молодые калужане познакомились с азами оказания первой помощи. Это еще и профориентация. В форуме участвуют ученики десятых классов, которым вскоре предстоит выбор профессии. Медики трех ведущих лечебных учреждений нашей области очень интересно рассказали о своей работе, возможно, кто-то из ребят решит связать свою жизнь с медициной, будет приносить пользу людям и спасать жизни", - прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.