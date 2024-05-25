Накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами

Накипь в чайнике возникает при кипячении жесткой воды и представляет собой отложения таких малорастворимых в воде солей, как карбонат кальция и магния. Так как эти соли плохо растворяются, то при кратковременном употреблении такой воды ничего плохого не происходит — они практически не попадают в организм. Но при регулярном длительном употреблении воды из чайника с накипью избыточные количества, главным образом кальция, поступают в желудочно-кишечный тракт, всасываются и становятся уже не столь безобидными. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

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«Избыток кальция попадает в кровь, и организм пытается от него избавиться, выводя через почки с мочой. Регулярное выведение излишков кальция через почки может привести к образованию микролитов («песка»), а затем и камней. Даже если не образуются камни, функция почек постепенно и необратимо нарушается, что может привести к их хронической болезни», — объяснила врач.

Кроме этого, также могут пострадать сосуды, особенно у людей старшей возрастной категории (старше 50 лет). Кальций у них может откладываться в стенках сосудов, делая их более хрупкими и нарушая внутреннюю поверхность, что способствует более быстрому отложению холестерина и формированию атеросклеротических бляшек.

«Особенно высокий риск этих осложнений имеется у людей, испытывающих дефицит витамина Д. При этом кальций идет напрямую в почки. При нормальном же статусе витамина Д кальций выводится с мочой в меньших количествах, так как витамин Д способствует реабсорбции кальция и отложению его не в почках и сосудах, а в костях», — добавила эксперт.

Таким образом, при длительном многолетнем употреблении воды из чайника с накипью могут быть неблагоприятные последствия для здоровья, которые можно предотвратить, используя различные методы смягчения воды, резюмировала Михалева.

Ранее врач предупредил, что может болеть в правом боку, кроме аппендицита.