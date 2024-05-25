Чем опасна низкая температура тела и о каких болезнях сигнализирует

Пониженная температура тела может быть признаком серьезных проблем со здоровьем и даже стать причиной летального исхода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

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Гипотермию диагностируют, когда температура тела опускается ниже 35,5 градуса, уточнил специалист. Это состояние может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний в организме.

— Низкая температура тела не менее опасна, чем повышенная, — подчеркнул Тарасов.

По его словам, при гипотермии у человека наблюдаются такие симптомы, как:

озноб;

замедленное дыхание;

слабость;

путаница сознания;

бледные кожные покровы.

Терапевт отметил, что гипотермия может быть признаком:

сердечно-сосудистых заболеваний;гипотиреоза (пониженная функция щитовидной железы);гипогликемии (снижение сахара в крови);заболеваний печени и почек;различных инфекций.

— Низкая температура тела может привести к замедлению метаболических процессов, нарушению работы внутренних органов и систем. А в тяжелых случаях это может привести к потере сознания и даже смерти, — предупредил Тарасов.

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По мнению специалиста, если вы заметили, что температура тела значительно снизилась, можно попробовать поднять ее самостоятельно, потому что это может быть временное явление, а потом обратиться к врачу.

— В первую очередь нужно попробовать согреть себя с помощью теплой одежды, пледа или грелки и выпить горячий чай, чтобы понять температуру тела изнутри. Но если эти способы не помогли, то важно не тянуть время и обратиться к врачу, чтобы пройти медицинское обследование и выявить причины данного состояния, — порекомендовал терапевт.

Врач — терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как чрезмерное употребление антибиотиков вредит организму. По его словам, антибиотики имеют побочные эффекты прямого действия: кроме уничтожения инфекции, они также являются чужеродным веществом для организма.