Блогерша перенесла инфаркт головного мозга после укола ботокса

JousFit, влиятельная фитнес-блогерша с миллионами подписчиков, была экстренно госпитализирована после посещения салона красоты, где ей сделали инъекции ботокса.

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Инцидент произошел, когда мексиканская модель посещала Дубай, сообщает People.

Отмечается, что сразу после процедуры у молодой женщины "появились судороги, она начала задыхаться и потеряла сознание". Как пояснил партнер пострадавшей, JousFit перенесла инфаркт головного мозга (ишемический инсульт) - из-за аллергической реакции на ботокс.

В какой-то момент в соцсетях начала распространяться информация, что блогерша умерла. Но это было опровергнуто самой пострадавшей: она вышла на связь через соцсеть, когда ее состояние улучшилось. Сейчас JousFit восстанавливается.

У модели две версии произошедшего: либо введенный ей ботокс "был смешан с каким-то другим веществом", либо у нее "случились паническая атака и гипогликемия - из-за падения сахара в крови".