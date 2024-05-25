Кому нельзя работать на огороде в позе вниз головой

Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках. Самыми правильным для них вариантом будет проводить все работы, стоя на четвереньках, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Он напомнил, что даже здоровым людям стоит соблюдать определенные правила при работе на земельном участке. Чтобы не потянуть спину, нужно избегать поднятия тяжелых предметов с позиции наклона. Сначала надо присесть и только после этого брать вес и поднимать.

— Начинать сезон надо с легких и непродолжительных работ в качестве разминки. Усложнять задачи и наращивать нагрузки следует постепенно, как в спорте, — рассказал Тяжельников.

По его словам, особенную осторожность нужно соблюдать людям, имеющим хронические заболевания, а также пожилым, у которых от непривычной нагрузки могут обостряться болезни, сообщает РИА Новости.

— Самое правильное – делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Еще лучше приобрести специальные приспособления для дачников – табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть, — отметил врач.

Кардиолог Валентина Балина рассказала, как избежать «дачного инфаркта». Она отметила, что в этом поможет отказ от тяжелой работы в саду и прием лекарств.