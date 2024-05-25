Врач Тяжельников рассказал, кому нельзя работать на огороде в позе вниз головой
Дачникам, склонным к повышению артериального давления, нельзя работать в позе головой вниз, а также долго сидеть на корточках. Самыми правильным для них вариантом будет проводить все работы, стоя на четвереньках, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Он напомнил, что даже здоровым людям стоит соблюдать определенные правила при работе на земельном участке. Чтобы не потянуть спину, нужно избегать поднятия тяжелых предметов с позиции наклона. Сначала надо присесть и только после этого брать вес и поднимать.
— Начинать сезон надо с легких и непродолжительных работ в качестве разминки. Усложнять задачи и наращивать нагрузки следует постепенно, как в спорте, — рассказал Тяжельников.
По его словам, особенную осторожность нужно соблюдать людям, имеющим хронические заболевания, а также пожилым, у которых от непривычной нагрузки могут обостряться болезни, сообщает РИА Новости.
— Самое правильное – делать все работы на четвереньках, чтобы нагрузка равномерно распределялась на все мышцы. Еще лучше приобрести специальные приспособления для дачников – табуреты, коврики, на которые можно опереться или присесть, — отметил врач.
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