Кому необходимо пользоваться солнцезащитным кремом

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с RT дала рекомендации по использованию солнцезащитного крема.

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По словам собеседницы RT, защита необходима людям со светлым фототипом кожи по Фицпатрику, а также людям с кожными заболеваниями.

«То есть у них меланин, к сожалению, не синтезируется в достаточном количестве, чтобы защищать кожу от ожога. А это очень-очень важная защита для нашего организма, чтобы кванты света и вредные излучения не попадали в более глубокие структуры и не вызывали большие неприятности... Поэтому этим людям не рекомендовано ехать в регионы, где солнце стоит фактически всё время в зените, потому что у них (серьёзные. — RT) ожоги будут точно», — пояснила дерматолог.

Однако, как уточнила специалист, солнцезащитным кремом необходимо пользоваться, находясь на улице.

«Если вы в машину сели, а потом на работу по улице (прошлись недолго. — RT), то, в принципе, не надо пользоваться фильтром. Но если человек идёт гулять на час-два либо загорать, то нужно брать фильтр и мазать кожу, иначе обгорите», — добавила Скорогудаева.

Особо внимательными, по словам дерматолога, нужно быть людям с родинками.

«Вообще эти родинки лучше одеждой закрыть либо пластырем заклеить для надёжности... Потому что меланома, самая страшная опухоль кожи, развивается с огромной скоростью и быстро метастазирует. И в принципе если родинки подвергаются воздействию солнца, особенно на белой коже, то риск онкологии радикально выше», — заключила собеседница RT.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков дал рекомендации по приобретению и правильному ношению солнцезащитных очков.