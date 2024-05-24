Названы особенности инсульта у женщин

Женщины подвержены увеличенному риску инсульта из-за высокого кровяного давления, в большей степени, чем мужчины. Помимо этого, они чаще страдают от мигрени, что увеличивает вероятность проблем с мозговым кровообращением.

Эти выводы были представлены доктором Трейси Мэдсеном, профессором неотложной медицины и эпидемиологии в Университете Брауна, и неврологом Шерил Бушнелл из Университета Уэйк Форест.

Эксперты отмечают, что у женщин и мужчин много общих факторов риска инсульта, таких как диабет и мерцательная аритмия. Однако гипертония оказывает более сильное воздействие на вероятность инсульта именно у женщин. Исследования показали, что женщины с повышенным систолическим артериальным давлением имеют такой же риск инсульта, как и мужчины с более высоким давлением.

Беременность, ранняя менопауза и склонность к мигрени также могут увеличить риск инсульта у женщин. Эти состояния могут спровоцировать образование тромбов, которые могут блокировать кровоток в мозге.

Также стоит отметить, что поскольку женщины обычно живут дольше мужчин, у них больше шансов пережить инсульт в течение жизни. Однако инсульт у мужчин чаще возникает в более молодом возрасте.

У женщин также могут наблюдаться более разнообразные симптомы инсульта, включая тошноту, обмороки и затуманенность сознания. Доктора Бушнелл и Мэдсен также отметили, что женщины часто переносят свой первый инсульт позже мужчин, особенно в период менопаузы и на поздних стадиях беременности.

Ранее были названы продукты, повышающие риск инсульта. Также ученые придумали способ диагностики надвигающегося инсульта по анализу крови.