Психиатр рассказал о факторах риска развития шизофрении

Врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия», Гулялек Бердыева, отмечает, что мужчины и жители городов находятся в группе повышенного риска развития шизофрении.

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Сегодня во всём мире отмечается День осведомлённости о шизофрении. Эта памятная дата была учреждена в 1988 году с целью привлечь внимание к этому серьёзному заболеванию и проблемам людей, страдающих от него.

Шизофрения — это психическое заболевание, при котором у человека нарушается восприятие действительности. Поведение становится плохо поддающимся сознательному контролю, что отрицательно влияет на мышление и «расщепляет» его, отметила она.

Согласно статистическим данным, шизофренией болен каждый 300-й житель планеты, что составляет миллионы людей. Однако точная причина возникновения этого заболевания до сих пор не определена, сказала эксперт в разговоре с РИАМО.

Учёные считают, что мужчины более подвержены шизофрении, чем женщины. Самый распространённый возраст для дебюта заболевания — 18-25 лет для мужчин и 25-35 лет для женщин. При этом второй пик заболеваемости у женщин приходится на период менопаузы, подчеркнула психиатр.

Симптомы шизофрении у мужчин и женщин могут отличаться. В среднем мужчины болеют тяжелее, чем женщины. У мужчин чаще наблюдаются слуховые галлюцинации и религиозный бред, а у женщин — сексуальный бред, болезненная ревность и депрессивные симптомы.

Также учёные обнаружили корреляцию между повышенной заболеваемостью шизофренией и проживанием в городах.

В заключение Гулялек Бердыева отметила, что шизофрению нельзя полностью излечить, но при своевременном обращении к грамотному психиатру можно добиться стойкой ремиссии с сохранением интеллектуального уровня, трудоспособности и социального функционирования.

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