Названы характерные симптомы самых распространенных видов рака

Вероятность успешного избавления от злокачественной опухоли на 70 процентов выше, если диагностировать заболевание на ранней стадии, предупредила основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева. Характерные симптомы самых распространенных видов рака онколог назвала «Ленте.ру».

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Тамаева призвала прежде всего внимательно следить за любыми переменами в состоянии здоровья и при ухудшении самочувствия сразу же обращаться к врачам. Также она обратила внимание, что симптомы развития опухоли зависят от места ее локализации.

Так, о самом распространенном раке — раке молочной железы — могут сигнализировать уплотнения в груди, болезненность при пальпации, кровянистые выделения из сосков и изменения кожи. При заболевании она грубеет и напоминает лимонную корку, объяснила Тамаева.

«Рак кожи будет сопровождаться такой симптоматикой, как изменения родинок. Если привычное «пятнышко» ни с того ни с сего стало меняться, темнеть и расти, вероятно, образование перерастает в злокачественное, и лучше показать его специалисту. На рак легкого на ранней стадии укажут кашель, слабость и общее недомогание», — Фатима Тамаева, онколог.

На более поздней стадии злокачественное новообразование вне зависимости от локализации можно заподозрить по повышенной утомляемости, снижению работоспособности, резкой и беспричинной потере веса, снижению аппетита, повышенной температуре тела и частым головокружениям, перечислила онколог. Однако, предостерегла она, не стоит при каждом повышении температуры диагностировать себе рак и сломя голову бежать в больницу. Перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других, менее опасных недугах, отметила Тамаева. В таком случае излишняя мнительность только навредит, ведь и общее психологическое состояние активно сказывается на здоровье.

Единственный же стопроцентный способ выявить рак на ранней стадии — регулярно проходить профилактические осмотры, заверила онколог.

«Необходимо раз в год посещать гинеколога, дерматолога, маммолога, делать УЗИ внутренних органов, КТ или рентген легких, гастроскопию и колоноскопию. Это не занимает много сил и времени, однако позволяет врачу первично оценить состояние организма и при необходимости направить на более глубокие точечные обследования органов и систем, в том числе на анализы на онкомаркеры, биопсию», — подытожила Тамаева.

Ранее Фатима Тамаева развеяла несколько популярных мифов о раке. В частности, она отметила, что развитие заболевания из-за использования гаджетов является мифом.