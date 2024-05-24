Хирург раскрыл тревожные для российских мужчин факты о пиве

Чрезмерное употребление пива грозит мужчинам гормональным сбоем и развитию организма по женскому типу, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он добавил, что пристрастие к пенному напитку повышает риск бесплодия и диабета второго типа.

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"У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа. Также из-за солей тяжелых металлов в пиве у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит «превращением» в женщину и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие", — заявил Умнов.

Умнов ранее предупредил, что смертельной дозой водки может стать литр алкогольного напитка, употребленного в течение часа. Умнов подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта. Врач предупредил, что при больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители. Собеседник отметил, что симптомами алкогольного отравления являются падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязная речь, а также галлюцинации и эпилептические припадки.