В Китае зафиксировали всплеск инфекции, которую назвали «плотоядная болезнь»

В Китае зафиксировали всплеск опасной инфекции, которую назвали «плотоядная болезнь». Она вызвана редкой и опасной бактериальной инфекции, вызываемой стрептококками группы А. Болезнь быстро распространяется среди населения и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов.

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Как сообщает NHK, ученые пока не могут объяснить вспышку инфекции в Китае, однако считают, что одна из причин – снятие ковидных ограничений.

При этом эксперты отмечают, что болезнь угрожает не только жителям Китая, но и других стран. В частности, России. В связи с этим россиянам рекомендуют не пренебрегать правилами личной гигиены, регулярно мыть руки и носить медицинские маски в общественных местах.

Ранее стало известно, что ученые выявили диету с жирными кислотами и антиоксидантами, которые замедляют старение мозга. Также эксперты Национального института старения (дочерняя структура Национального института здоровья США) провели анализ симптоматики предсмертных состояний.