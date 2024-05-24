Офтальмолог ответил на вопрос, можно ли делать коррекцию зрения летом

Правда ли, что лазерную коррекцию лучше не делать летом? Отвечает офтальмолог
Врач Исламова: светобоязнь при коррекции зрения длится 4 часа в любое время года. Ранее стало известно, что уже к осени эта операция может подорожать на 5000–10 000 рублей. Всё из-за роста цен на импортные материалы. Можно было бы поторопиться и сделать коррекцию подешевле, но есть мнение, что летом лазерную коррекцию лучше вообще не проводить. «Секрет» спросил у врача, так ли это.
Светобоязнь после коррекции зрения
Некоторые не решаются исправлять зрение летом из страха, что им долго придётся бороться со светобоязнью, ведь на улице солнечно.
«После операции в любое время года пациенты находятся в клинике около часа и далее в солнцезащитных очках уезжают домой. Светобоязнь и слезотечение независимо от солнца длятся в течение 4–5 часов после лазерной коррекции зрения», — отметила врач-офтальмолог DocMa Алсу Исламова.
Ограничения, если делать операцию летом
В течение 2 недель после процедуры придётся воздержаться от:
- Посещения солярия;
- Бассейна;
- Купания в море;
- А также следить, чтобы при работе в огороде пыль и грязь не попадали в глаза.
«Контактные виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, футбол, ограничиваем на 1 месяц. При этом можно кататься на велосипеде, заниматься йогой и не быстрыми танцами», — добавила врач.
А вот летать на самолёте после операции можно: перепады атмосферного давления на реабилитацию не влияют.
Как свести ограничения к минимуму
Сегодня применяют лентикулярные методики лазерной коррекции зрения — Clear, Smile, рассказала Исламова. Такие операции проводят через разрез 2 мм и без формирования роговичного лоскута. Ограничения накладывают как раз на время его заживления.
«Если к этим методикам не будет противопоказаний, ограничения после них сведутся к минимуму. На 2 недели исключаем бани, бассейны, купание в море, но можно заниматься спортом, касаться глаз, и период реабилитации занимает очень короткое время», — заключила собеседница «Секрета».
Коррекция зрения дорожает
О том, что лазерная коррекция зрения подорожает, ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, к осени цены могут вырасти «минимум на 15%», или на 5000–10 000 рублей. Всему виной дорогие расходники, а также комплектующие для лазеров.