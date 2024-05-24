Офтальмолог ответил на вопрос, можно ли делать коррекцию зрения летом

Врач Исламова: светобоязнь при коррекции зрения длится 4 часа в любое время года. Ранее стало известно, что уже к осени эта операция может подорожать на 5000–10 000 рублей. Всё из-за роста цен на импортные материалы. Можно было бы поторопиться и сделать коррекцию подешевле, но есть мнение, что летом лазерную коррекцию лучше вообще не проводить. «Секрет» спросил у врача, так ли это.

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Светобоязнь после коррекции зрения

Некоторые не решаются исправлять зрение летом из страха, что им долго придётся бороться со светобоязнью, ведь на улице солнечно.

«После операции в любое время года пациенты находятся в клинике около часа и далее в солнцезащитных очках уезжают домой. Светобоязнь и слезотечение независимо от солнца длятся в течение 4–5 часов после лазерной коррекции зрения», — отметила врач-офтальмолог DocMa Алсу Исламова.

Ограничения, если делать операцию летом

В течение 2 недель после процедуры придётся воздержаться от:

Посещения солярия;

Бассейна;

Купания в море;

А также следить, чтобы при работе в огороде пыль и грязь не попадали в глаза.

«Контактные виды спорта, такие как волейбол, баскетбол, футбол, ограничиваем на 1 месяц. При этом можно кататься на велосипеде, заниматься йогой и не быстрыми танцами», — добавила врач.

А вот летать на самолёте после операции можно: перепады атмосферного давления на реабилитацию не влияют.

Как свести ограничения к минимуму

Сегодня применяют лентикулярные методики лазерной коррекции зрения — Clear, Smile, рассказала Исламова. Такие операции проводят через разрез 2 мм и без формирования роговичного лоскута. Ограничения накладывают как раз на время его заживления.

«Если к этим методикам не будет противопоказаний, ограничения после них сведутся к минимуму. На 2 недели исключаем бани, бассейны, купание в море, но можно заниматься спортом, касаться глаз, и период реабилитации занимает очень короткое время», — заключила собеседница «Секрета».

Коррекция зрения дорожает

О том, что лазерная коррекция зрения подорожает, ранее сообщил Mash. По данным телеграм-канала, к осени цены могут вырасти «минимум на 15%», или на 5000–10 000 рублей. Всему виной дорогие расходники, а также комплектующие для лазеров.