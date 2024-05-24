Врач назвал два самых опасных продукта для печени

По словам врача-гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Морозова, главная причина, по которой развивается жировая болезнь печени, чрезмерное употребление калорий и низкая физическая активность.

Гепатолог, гастроэнтеролог и диетолог Сергей Морозов развеял миф, что болезням печени подвержены люди, злоупотребляющие спиртным. Врач отметил, что жировая болезнь печени может развиться даже у тех людей, кто совсем не пьет спиртное.

Это результат избыточного жира в печени при чрезмерном потреблении калорий и низкой физической активности.

Чтобы минимизировать вероятность развития болезни, врач посоветовал снизить калорийность пищи до 500-1000 ккал в день, а также заняться спортом.

«Ходьба, бег, езда на велосипеде: не менее 150-200 минут в неделю, которые можно разделить на 4-5 раз», — пояснил специалист.

В первую очередь из рациона надо исключить фруктозу и насыщенные жиры. При этом количество овощей, фруктов, зелени, растительных жиров, печени, рыбы и морепродуктов необходимо увеличить, добавил врач в разговоре с «АиФ».

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе зелени, и о том, как она действует на организм человека. При этом он рекомендовал ограничить потребление картофеля, который содержит быстрые углеводы, вредно влияющие на здоровье человека.