Специалист отметил пользу натуральных специй для профилактики рака

Натуральные специи несут пользу организму, например, куркума обладает противовоспалительным действием и помогает в профилактике опухолей, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что острый перец тем временем препятствует формированию атеросклеротических бляшек в сосудах благодаря содержанию капсоицина.

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"Натуральные специи очень полезны для организма. Многие из них обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, они улучшают обмен веществ, повышают иммунитет. Капсоицин, содержащийся в остром перце, препятствует формированию атеросклеротических бляшек в сосудах. Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает не только противовоспалительным, но и противоопухолевым эффектом. Лук и чеснок богаты фитонцидами", — рассказала терапевт.

Ранее Чиркова порекомендовала заменить майонез сметаной или натуральными йогуртами с добавлением натуральных специй. Врач отметила, что майонез является не самым удачным соусом для блюд. Она связала его популярность с дешевизной. По словам терапевта, в майонезе зачастую содержится множество вредных добавок.

Диетолог Алена Барредо до этого объяснила, что подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым характеристикам. Она уточнила, что в нем содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом и снижает вероятность инсульта и развития рака.