Инфекции, передающиеся клещами, комарами и мухами: болезни, симптомы, лечение

Эти кровососущие насекомые не так безобидны, как кажется.

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Комары и мухи на территории России могут быть переносчиками опасных заболеваний. Случаи передачи инфекций фиксируются нечасто, но всё же не следует забывать, что заразиться от кровососущих насекомых можно не только в зарубежных странах.

Какие болезни могут передаваться через укусы комаров?

На территории России распространено свыше 100 видов и подвидов комаров. К эндемичным (то есть характерным для данной местности) для нашей страны инфекциям, передаваемым этими кровососущими насекомыми, относятся:

Туляремия. Дирофиляриозы. Лихорадка Западного Нила. Лихорадки, вызванные вирусами группы Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, Тягиня, Хатанга). Лихорадка Батаи. Лихорадка Синдбис. Карельская лихорадка. Лихорадка Леса Семлики.

Существуют также неэндемичные для России инфекции, передаваемые комарами. Среди них малярия, жёлтая лихорадка, лихорадки Денге, Зика, Чикунгунья. Как правило, такие инфекции «завозные», то есть они занесены в страну людьми, заразившимися в эндемичных районах.

Некоторые виды комаров, встречающиеся на Черноморском побережье Кавказа и на юге Краснодарского края, могут являться потенциальными переносчиками возбудителей перечисленных неэндемичных инфекций.

Расскажем о наиболее известных заболеваниях.

Туляремия

«Туляремия широко распространена на территории страны, охватывая практически все регионы России», - Светлана Осадчая, врач-эпидемиолог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

Заболевание вызывается бактерией Francisella tularensis, которая отличается высокой инфекционностью. Её природные очаги встречаются в различных климатических зонах и привязаны к разнообразным ландшафтам: лугам, степям, полям, поймам болот, предгорьям и горным ручьям, лесам и тундре.

На сегодняшний день туляремия регистрируется как спорадически (от случая к случаю), так и в виде эпидемических вспышек различной интенсивности. Количество заболевших в последние годы колеблется от 100 до 400 человек в год, причём более 75% случаев приходится на три федеральных округа: Северный, Центральный и Западно-Сибирский.

Основным источником инфекции являются млекопитающие, в первую очередь грызуны, кролики и зайцы. Также заразиться можно через укусы кровососущих насекомых (клещи, комары, слепни), употребление заражённой пищи или путём вдыхания аэрозоля при переработке зерна, сена, содержащего возбудителя от больных грызунов.

Инкубационный период инфекции — от заражения до появления симптомов — составляет в среднем 3-7 дней (максимально 21 день).

Для начальной стадии заболевания характерны:

острое начало с ознобом и повышением температуры тела до 38-40 градусов и выше;

слабость, головная боль, головокружение;

снижение аппетита;

снижение кровяного давления;

различные мышечные боли (особенно в пояснице и икрах);

нарушение сна;

повышенная потливость, особенно ночью.

В тяжёлых случаях могут также наблюдаться интенсивная головная боль, конъюнктивит, сине-багровый цвет лица, носовые кровотечения, сыпь на коже, увеличение печени и селезёнки.

Продолжительность заболевания составляет в среднем 16-30 дней. При поражении лимфатической системы болезнь может затянуться до 2-3 месяцев.

Вероятность летального исхода при отсутствии лечения составляет 5-15%, при проведении лечения — 1-3%.

Дирофиляриоз

Это инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими червями рода Dirofilaria. Чаще всего они передаются человеку через укусы заражённых комаров.

На территории России дирофиляриоз встречается в южных регионах: Краснодарском крае, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, в Крыму. Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Московской, Рязанской Тульской областях, на Урале и в Сибири.

Инкубационный период после заражения может длиться до 30 дней или вовсе затянуться на пару лет.

Симптомы дирофиляриоза зависят от формы течения.

Так, при кожной форме, когда паразит находится под кожей, проявляются следующие признаки:

уплотнение под кожей и болезненные ощущения при его пальпации;

ощущение шевеления и ползания паразита под кожным покровом;

покраснение кожи над уплотнением.

Также часто встречается глазная форма болезни, когда червь обосновывается под кожей век, в некоторых случаях – под конъюнктивой глаз или даже в самом глазном яблоке. В этом случае могут наблюдаться признаки, схожие с симптомами аллергической реакции, конъюнктивита или других заболеваний глаз:

чувство песка, инородного тела в глазу;

отёчность и покраснение век;

зуд;

болезненность при движении глаз;

слезотечение.

При любой форме дирофиляриоза также могут проявляться общие жалобы, в том числе слабость, беспокойство, нарушения сна, раздражительность и головные боли.

Случаи поражения дирофиляриями лёгких и сердца у человека крайне редки.

Лихорадка Западного Нила

Ареал распространения вируса достаточно широк: это Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, а также южные районы Сибири и Дальнего Востока.

Инфекционное заболевание передаётся человеку от заражённых комаров, реже — от клещей. С момента заражения до проявления признаков болезни может пройти от 2 до 14 дней, в среднем инкубационный период составляет 3-6 суток.

Симптомы лихорадки Западного Нила можно спутать с простудой или гриппом:

быстрое повышение температуры тела до 38-40 градусов;

озноб;

першение в горле;

головные боли.

Также возможны признаки расстройства кишечника: боли в животе и частый стул.

Чем могут заразить мухи?

Ещё одним переносчиком инфекций являются мухи. Они могут распространять возбудителей туляремии, туберкулёза, сибирской язвы, бруцеллёза и других заболеваний.

Кишечные инфекции

Эти насекомые переносят таких опасных возбудителей, как сальмонелла или кишечная палочка.

Заражение происходит не через укус. Поэтому эксперты не рекомендуют оставлять еду в доступном для мух месте.

На кишечную инфекцию указывают следующие симптомы:

высокая температура тела;

слабость;

боли в голове, мышцах, животе;

тошнота;

рвота;

диарея.

Туберкулёз

Мухи действительно могут заразить человека этим опасным заболеванием. Перелетая с места на место, насекомые переносят бактерии с выделений больного на продукты питания. Туберкулёзная палочка отлично себя чувствует вне организма человека, особенно в сырых, пыльных, тёмных и плохо проветриваемых помещениях.

Основным источником заражения является мокрота, выделяемая туберкулёзным больным.

Распознать заболевание можно по следующим симптомам:

повышение температуры тела;

кашель более двух недель;

сильное потоотделение по ночам;

боли в груди;

кровохаркание;

одышка;

необъяснимая потеря веса;

утомляемость.

Какими инфекциями можно заразиться через укусы клещей?

Многие знают, что эти кровососы могут заразить человека клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (эти инфекции на слуху), но не все слышали, что клещи также являются переносчиками туляремии, эрлихиоза, клещевого возвратного тифа, гранулоцитарного анаплазмоза, бабезиоза и пятнистой лихорадки.

Клещевой энцефалит

Вирус передаётся при присасывании клеща. Эндемичными по клещевому энцефалиту являются почти 50 регионов России — список территорий ежегодно утверждает Роспотребнадзор РФ.

Болезнь поражает головной и спинной мозг. Как правило, от заражения до появления первых признаков болезни проходит от одного до 30 дней: в среднем 7-12.

Симптомы клещевого энцефалита:

общее недомогание;

слабость в мышцах конечностей и шеи;

повышение температуры тела;

головная боль;

бессонница;

тошнота и рвота;

спутанность сознания;

покраснение лица, шеи.

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма

Это серьёзное заболевание, которое особенно опасно для пожилых людей. Перенесённая инфекция может привести к артритам, ухудшению когнитивных функций, параличу периферических нервов, потере слуха и зрения и другим осложнениям.

Болезнь Лайма опасна и тем, что она гораздо чаще, чем клещевой энцефалит, приобретает хроническое течение.

С момента заражения до проявления первых симптомов обычно проходит от трёх до 30 дней. К симптомам заболевания относятся:

мигрирующая эритема вокруг места укуса (кольцевидное покраснение);

высокая температура;

головная боль;

усталость;

скованность в мышцах шеи;

тошнота и рвота.

Анаплазмоз

При гранулоцитарном анаплазмозе человека возбудитель проникает в белые кровяные тельца, лейкоциты, вызывая воспаление во всём организме. Инкубационный период инфекции составляет от трёх до 23 дней: в среднем 14 суток.

Симптомы анаплазмоза:

высокая температура;

слабость;

озноб;

головная, суставная и мышечная боли;

тошнота и рвота;

расстройство стула;

могут наблюдаться кашель, першение в горле и заложенность носа.

Как защититься от инфекций, передаваемых кровососами?

Как мы уже поняли, укусы кровососущих насекомых — это не только неприятно и больно, но и опасно для здоровья. Хоть риск заражения серьёзными инфекциями невелик, всё же он есть.

Чтобы минимизировать риски заражения, на природе можно использовать дымовые спирали и репелленты. Дома защититься от комаров помогут москитные сетки и фумигаторы. Если вы живёте за городом, то эксперты рекомендуют обрабатывать участок специальными химическими препаратами.