Офтальмолог рассказал, как категорически нельзя лечить ячмень

Плюнуть в глаз, проколоть и выдавить: как категорически нельзя лечить ячмень
Ячмень — это острое гнойное воспаление сальных желёз в основании ресниц. Ошибочно думать, что болезненная шишка на веке пройдёт сама по себе или с помощью народных методов, рассказала «Клопс» врач-офтальмолог Наталья Площанская.
Гнойное новообразование чаще появляется на внешней части века, реже — на внутренней. Начало воспалительного процесса можно определить по следующим признакам:
- Отёк;
- Зуд;
- Жжение;
- Боль;
- Чувство инородного тела в глазу.
Нарыв ни в коем случае трогать нельзя: гной может попасть на другие ткани глаза. Самолечение обычно вызывает ряд осложнений, связанных с распространением инфекции: от конъюнктивита до сепсиса.
«Плевать в глаз, как советовали раньше бабушки, представляется сомнительным способом лечения. Вскрывать или прокалывать ячмень запрещено!» — предупредила офтальмолог.
Лечить гнойное воспаление необходимо только теми препаратами, которые пропишет доктор. Это могут быть капли и мази, а также системные антибиотики для более тяжёлых случаев:
«Если есть угроза деформации века или воспаление проникло вглубь орбиты глаза».
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