Офтальмолог рассказал, как категорически нельзя лечить ячмень

Ячмень — это острое гнойное воспаление сальных желёз в основании ресниц. Ошибочно думать, что болезненная шишка на веке пройдёт сама по себе или с помощью народных методов, рассказала «Клопс» врач-офтальмолог Наталья Площанская.

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Гнойное новообразование чаще появляется на внешней части века, реже — на внутренней. Начало воспалительного процесса можно определить по следующим признакам:

Отёк;

Зуд;

Жжение;

Боль;

Чувство инородного тела в глазу.

Нарыв ни в коем случае трогать нельзя: гной может попасть на другие ткани глаза. Самолечение обычно вызывает ряд осложнений, связанных с распространением инфекции: от конъюнктивита до сепсиса.

«Плевать в глаз, как советовали раньше бабушки, представляется сомнительным способом лечения. Вскрывать или прокалывать ячмень запрещено!» — предупредила офтальмолог.

Лечить гнойное воспаление необходимо только теми препаратами, которые пропишет доктор. Это могут быть капли и мази, а также системные антибиотики для более тяжёлых случаев:

«Если есть угроза деформации века или воспаление проникло вглубь орбиты глаза».

Офтальмолог рассказал, можно ли использовать чайную заварку для промывки глаз.