Появился новый вариант коронавируса FLiRT. Что это и поможет ли вакцина

Роспотребнадзор выявил 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT. За 5 лет с того момента, как мир узнал о существовании COVID-19, вирус уже несколько раз мутировал. И этот процесс продолжается. Год назад, например, выявили «пиролу». Она оказалась последователем другого штамма — «омикрона». Теперь в том числе и в России появился FLiRT. Рассказываем, что он из себя представляет, насколько опасен и поможет ли отечественная вакцина «Спутник V».

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Коронавирус FLiRT в России

Разновидности FLiRT не опаснее других штаммов ковида, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего в России выявили 178 случаев FLiRT:

Вариант KS.1 — 170 раз;

Вариант KP.1.1 — 5 раз;

Вариант KP.2 — 3 раза.

Из всех штаммов ковида у нас по-прежнему доминирует «омикрон». Такая же ситуация в целом по миру.

Но, согласно международной базе данных GISAID, которая собирает информацию о штаммах COVID-19, рост новой линии KP.2 начался в мире как минимум 22 апреля. По предварительным данным, этот вариант коронавируса может стать преобладающим повсюду.

Что такое штамм FLiRT

Согласно официальным данным, сейчас в России больше всего распространён вариант «омикрона» JN.1. То же самое происходит в США, Великобритании, Канаде и Китае.

Варианты FLiRT — дальние родственники JN.1. Все они из семейства «омикрона». Симптомы заражения FLiRT:

Лихорадка;

Кашель;

Заложенность носа или насморк;

Боль в горле;

Потеря вкуса или обоняния.

При этом недавно японские учёные выяснили, что KP.2 не такой заразный, как JN.1.

Будет ли вакцина от штамма FLiRT

Как рассказал РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, необходимости менять состав вакцины «Спутник V» пока нет.

Сначала нужно понять, как она будет действовать при FLiRT, и уже потом принимать решения. Но спектр антител, который вырабатывается у человека после «Спутника V», шире, чем после других вакцин, добавил учёный.

Последствия коронавируса

По словам главного врача московской больницы «Коммунарка» Дениса Проценко, после COVID-19 увеличилось количество людей с сахарным диабетом, раньше стала появляться артериальная гипертония.

Также переболевших ковидом часто беспокоят: