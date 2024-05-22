Онколог предупредил, что травмы родинок могут привести к раку

По словам главного врача НМИЦ онкологии им. Петрова по амбулаторной помощи Бориса Каспарова, к онкологии приводят не только наследственная предрасположенность и длительное воздействие на организм негативных факторов, но и обычные травмы.

© Runews24.ru

Чаще всего онкологией заканчивается регулярное травмирование родинок, объясняет Каспаров на странице центра в соцсети.

При этом врач отметил, что человек может неосознанно, но регулярно травмировать гиперпигментные невусы. В результате возникает так называемая хроническая травматизация, запускающая процесс образования раковых клеток.

Поэтому невусы, находящие на участках тела, которые чаще всего подвержены травмам, рекомендуется удалить.

Между тем, ранее онколог Астраханцев развенчал миф о связи повреждения родинок и онкологии, а онколог, хирург «СМ-Клиника» Валерий Егиев рассказал, как диагностировать рак поджелудочной железы.