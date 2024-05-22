Челябинские врачи прооперировали пациента со слоновьими ногами

В Челябинске врачи провели операцию 40-летнему мужчине, у которого были диагностированы тромбоз и лимфедема. На момент, когда мужчина обратился к врачам, объем его голени достиг 70 см.

© runews24.ru

Кроме того, у мужчины наблюдалось тяжелое варикозное расширение вен и лишний вес.

Врачи отказывались браться за пациента, чей вес достиг 200 кг, поэтому мужчине пришлось взяться за свой вес и похудеть на 45 кг.

В результате врачи сначала вылечили тромбоз, переведя пациента на разжижающую кровь терапию антикоагулянтами, компенсировали его состояние с кардиологами.

В последующем в течение полугода врачи проводили бандажирование и лечили трофические язвы. В результате объем голени сократился практически в два раза.

В мае ему провели операцию по коррекции венозного кровотока, заблокировав лазером патологическую, неправильно работающую, огромную пятисантиметровую вену.

После реабилитации мужчина ушел домой на своих ногах, сообщает портал 74.ru.

Ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире создали аппарат для восстановления костной ткани. А в Ханты-Мансийском автономном округе медики провели настоящую чудо-операцию по установке протеза пациентке с аллергией на металл