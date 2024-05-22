В России отмечен повышенный спрос на лекарства от аллергии

В России отмечен повышенный спрос на препараты от аллергии. Так, с начала года по март продажи лекарств этой категории выросли на 24% в денежном и на 10% — в натуральном выражении.

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При этом чаще всего люди покупают препараты от аллергии и зуда. Продажи лекарств на основе диметиндена выросли на 18%.

На 15% выросло количество проданных лекарств с фексофенадином, используемых при аллергическом рините, сообщает газета «Ведомости».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил рост спроса началом сезона аллергий. При этом он отметил, что с ростом спроса начали расти цены на лекарства этой группы.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о том, как помочь людям, страдающим от аллергии в период цветения растений, а гастроэнтеролог Наталья Шульга предупредила об опасности меда для детей.