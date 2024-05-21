Малышева дала советы по выбору обезболивающих

Многие люди предпочитают не терпеть болевые ощущения, а ликвидировать их при помощи таблеток. В эфире популярной программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева рассказала, какие лекарства от боли могут оставить меньше всего последствий для желудка.

Медик пояснила, что есть ряд медикаментов, которые способны снизить отрицательное воздействие на желудок. К примеру, лекарства на основе целекоксиба, которые меньше всего стимулируют выработку слизи в желудке.

Несмотря на это, Малышева напомнила, что акцент стоит делать в пользу празолов. Они снижают вероятность получения осложнений с желудочно-кишечным трактом.

Терапевт Хана Патель из Великобритании сообщила, что употребление достаточного количества жидкости и ограничение обезвоживающих продуктов и напитков (кофе, спиртного) может снизить частоту приступов мигрени.

Существуют продукты, которые провоцируют головную боль. О них рассказала доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.