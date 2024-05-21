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Малышева рассказала, какие обезболивающие принесут наименьший вред желудку

Многие люди предпочитают не терпеть болевые ощущения, а ликвидировать их при помощи таблеток. В эфире популярной программы «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева рассказала, какие лекарства от боли могут оставить меньше всего последствий для желудка.

Малышева дала советы по выбору обезболивающих
© ТАСС

Медик пояснила, что есть ряд медикаментов, которые способны снизить отрицательное воздействие на желудок. К примеру, лекарства на основе целекоксиба, которые меньше всего стимулируют выработку слизи в желудке.

Несмотря на это, Малышева напомнила, что акцент стоит делать в пользу празолов. Они снижают вероятность получения осложнений с желудочно-кишечным трактом.

Терапевт Хана Патель из Великобритании сообщила, что употребление достаточного количества жидкости и ограничение обезвоживающих продуктов и напитков (кофе, спиртного) может снизить частоту приступов мигрени.

Существуют продукты, которые провоцируют головную боль. О них рассказала доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.

Болезни и лекарства
Наталья Шиндряева
Елена Малышева