400 курян прошли бесплатную диагностику родинок

Курские онкологи и дерматовенерологи бесплатно осмотрели 400 человек в рамках Дня диагностики меланомы кожи. У 17 из них медики заподозрили онкологическое заболевание, у троих – меланому. Пациентам рекомендовали дальнейшее обследование.

В Курской области действует трехуровневая система оказания онкологической помощи. В каждой поликлинике и ЦРБ есть первичный онкологический кабинет. Если у пациента не смогли подтвердить или опровергнуть диагноз, то его направляют в центр амбулаторной онкологической помощи.

Сейчас в регионе работают четыре таких центра. Пациента с подтвержденным диагнозом направляют в онкологический научно-клинический центр имени Островерхова.