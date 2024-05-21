Разработанный в Самаре эндопротез помог восстановить челюсть пациенту с онкозаболеванием

Врачи провели операцию по реконструкции нижней челюсти индивидуальным эндопротезом производства Самарского медуниверситета пациенту, перенесшему онкологическое заболевание, сообщили в Минздраве региона.

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"Врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера восполнили дефект нижней челюсти, восстановили контур нижней зоны лица и жевательную функцию мужчине, перенесшему онкологическое заболевание", - говорится в сообщении ведомства. Эндопротез, предусматривающий возможность восстановления зубного ряда, произведен в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России.

Пациент, страдающий раком слюнной железы, перенес операцию, но нижняя треть лица оказалась деформированной, он не мог пережевывать пищу. Установленный индивидуальный протез полностью повторяет контуры челюсти пациента и должен восстановить ее функцию.