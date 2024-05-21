Названы особенности гипертонии у мужчин, которые повышают риск инсульта

Особенности мужского организма являются причиной повышенного риска развития гипертонии и инсульта, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Это связано с заложенными природой функциями, которые влияют на работу гормональной системы, сосудов и внутренних органов.

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Давление у мужчин изначально выше. Это связано с нашими особенностями, потому что у мужчин есть гормон тестостерон, и он повышает артериальное давление. Фактически это эволюционно было создано, чтобы мы боролись, бегали и защищались. Но в данном случае это приводит к тому, что у мужчин чаще развивается гипертоническая болезнь, особенно в возрасте, — заявил кардиолог Герман Гандельман.

Малышева отметила, что мужчина традиционно имеет более высокое давление, так как он воин. С этим связана еще одна особенность, которая также носит эволюционное происхождение, добавил Гандельман. Телеведущая пояснила, что мужчина может быть травмирован и раны должны быстро закрываться. Закрытая рана — это тромб, подчеркнула она.

Тромб у мужчин развивается чаще, чем у женщин. Шанс тромботических осложнений, особенно в молодом возрасте, выше, — рассказал Гандельман.

Третья особенность — повышенный уровень мочевой кислоты и, как следствие, шанса развития подагры, в том числе и образования камней в почках, отметил кардиолог. Малышева продолжила, объяснив, что этот орган также увеличивает давление.

Мужчина соткан так, что риски высоченные, — заключила телеведущая.

Ранее кардиолог Наталия Блинова рассказала, что пациенты при измерении давления часто неверно используют медицинский аппарат. По ее словам, одной из самых распространенных ошибок является неправильное положение тела. При измерении давления, по ее словам, мужчина должен сидеть, манжета должна быть примерно на уровне сердца, а рука должна иметь опору.