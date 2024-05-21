Гастроэнтеролог предупредил об опасных последствиях похудения

По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, камни в почках могут появиться по нескольким причинам. Одна из них – употребление жирной пищи.

© runews24.ru

В то же время, болезнь может стать причиной диеты, в результате которой человек быстро теряет вес.

Как объяснил Белоусов в разговоре с Life.ru, когда человек соблюдает диету, холестерин начинает менее активно поступать из жира в кровь, что провоцирует образование камней в почках.

Особенности гормонального фона у женщин младше 40 лет также нередко приводят к образованию камней.

«У пациентов с ожирением или инсулинорезистентностью тоже велик риск образования камней. Они формируются из-за усиления синтеза холестерина в печени», — рассказал врач.

Самыми неочевидными причинами патологии белоусов назвал болезнь Крона, заражение гельминтами и воспаление желчного пузыря или заболеваний двенадцатиперстной кишки.

Ранее врач назвала дозу алкоголя, которая вызовет острый панкреатит, если его принимать вместе с шашлыками, содержащими канцерогены. А по словам врача-гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой, одним из самых вредных продуктов для поджелудочной считается картофель. А врач Диляра Лебедева рассказала, как распознать панкреатит и облегчить состояние больного.