Дерматовенеролог рассказала о методах избавления мозолей на локтях

Сухие мозоли на локтях появляются по нескольким причинам, в том числе от ношения неудобной одежды, работы, требующей упора на локти, а также интенсивных физических упражнений или спортивных тренировок.

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По словам косметолога, дерматовенеролога, главврача и основателя клиники MEDELENIKA Елены Нагибиной, избавиться от таких мозолей можно, подобрав правильный крем. В его составе должны присутствовать церамиды, липиды и мочевина. Такие средства хорошо увлажняют кожу и питают, отшелушившая огрубевшую кожу, рассказала врач в разговоре с порталом «Южный федеральный».

При этом врач отметила, что такие мозоли на локтях лучше показать врачу, поскольку они могут указывать на инсулинорезистентность или другое заболевание.

Также такие косметические дефекты требуют устранения, поскольку сухая кожа становится склонной к трещинам, болезненности, кровоточивости, что грозит присоединением вторичной инфекции.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе суши и роллов. Также была названа еда, ускоряющая старение, и продукты, полезные для здоровья сосудов.