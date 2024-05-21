Мешает ли солнцезащитный крем выработке витамина D

Многие эксперты выражают обеспокоенность по поводу ежедневного использования солнцезащитного крема — они утверждают, что это может привести к дефициту витамина D. Учёные из Королевского колледжа Лондона Карл Лоуренс и Энтони Янг развеяли эти опасения.

© Чемпионат.com

Витамин D помогает регулировать усвоение кальция, что важно для здоровья костей. Всё больше исследований также показывают, что этот нутриент повышает иммунитет, уменьшает воспаление и поддерживает здоровье сердца.

Когда мы подвергаемся воздействию солнечного ультрафиолетового излучения B (UVB), в клетках нашей кожи происходит ряд процессов, которые преобразуют холестериноподобную молекулу в витамин D3. Поскольку для производства витамина D требуется воздействие UVB-излучения, можно было ожидать, что использование солнцезащитного крема останавливает синтез нутриента.

Учёные провели недельный эксперимент с участием 40 отдыхающих на Тенерифе, Испания. Участников научили правильно наносить солнцезащитный крем с SPF 15 для защиты кожи.