Врач Руднев напомнил, что боль в правом боку вызывает не только аппендицит

«Червеобразный отросток – это центр иммунной системы брюшной полости, а по сути и всего организма. Это очень важный орган», – отметил доктор. Воспаление аппендикса, или аппендицит, может быть вызвано гиперреакцией иммунной системы на инфекцию. В случае острого аппендицита необходимо срочное удаление червеобразного отростка. Если вовремя не распознать воспаление, это может привести к перитониту – опасному осложнению, часто приводящему к летальному исходу. Выжившие после перитонита в 80–90 % случаев сталкиваются со спаечной болезнью, при которой внутри брюшной полости образуются соединительно-тканные тяжи, вызывающие серьезные последствия. Аппендицит может развиться в любом возрасте, но чаще встречается у детей 10–12 лет и у взрослых 37–38 лет. Основные симптомы включают: боль в животе, которая затем смещается в правую подвздошную область; усиление боли при положении на левом боку; общая слабость и недомогание; вздутие живота, избыточное газообразование; тошнота и рвота; повышение температуры от незначительных до высоких значений; быстрое развитие воспалительного процесса, вплоть до токсического шока. Владимир Хорошев подчеркнул, что важно не спутать эти симптомы с ротавирусной инфекцией и не использовать клизму, что при аппендиците недопустимо. При появлении вышеуказанных симптомов необходимо незамедлительно вызвать врача. Медлить ни в коем случае нельзя, так как своевременное медицинское вмешательство может спасти жизнь и предотвратить серьезные осложнения. Ранее врач-хирург и врач-флеболог Александр Руднев обратил внимание на неочевидные признаки аппендицита. Среди них – боли, отдающие в другие части тела. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева