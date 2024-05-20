Туберкулез в России будут лечить по-новому

В Минздраве рассказали, что специалисты ведомства подготовили новые клинические рекомендации по лечению туберкулеза. Они начнут действовать с начала будущего года, пока же документ только обнародовали, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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В частности, речь идет о том, чтобы прописывать химиотерапию людям, заболевшим туберкулезом, при этом для тех, у кого болезнь нашли в первый раз, но присутствует подтвержденная чувствительность к препаратам, разрешили сократить с полугода до четырех месяцев. Решать, правда, это будет комиссия, а не один врач, каждый случай рассмотрят отдельно.

В документе также расписали показания и противопоказания для проведения операций. Среди показаний – образования, связанные с заболеванием, или же его осложнения, например, открывшийся в бронхах свищ или кровотечение в легких. От операции рекомендуют отказаться в случае наличия у пациента осложненной или тяжелой легочно-сердечной недостаточности, или же если легкие уже очень сильно поражены, что не даст возможности оперативно удалить источники выделения бактерий.