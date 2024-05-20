«Продукт эволюции»: чем опасен новый штамм COVID-19

Американские ученые сообщили, что этим летом может резко вырасти число заболевших COVID-19. Виной тому новый штамм коронавируса FLiRT, который уже обнаружили в 14 странах Европы, а также в Израиле. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, насколько опасен новый штамм вируса, как быстро он распространяется и сможет ли добраться до России.

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Особенности нового штамма

По словам эпидемиолога, члена-корреспондента Российской академии наук Петра Чумакова, новый штамм коронавируса FLiRT не выделяется на фоне других высокой летальностью. Он является «отголоском» прошлых видов вируса, которые уже не представляют опасности для людей.

— Это уже не тот коронавирус, что был изначально, а просто продукт эволюции болезнетворного вируса, который ослаб до уровня обычных острых вирусных заболеваний (грипп или простуда). А с ними человек всегда справлялся без особого труда. Поэтому не столь важно, сколько раз вирус будет претерпевать изменения, они будут возникать еще очень-очень долго, но станут менее опасными, бояться их нечего, — заверил Чумаков.

Симптомы нового штамма, как рассказал эпидемиолог, ничем не отличаются от предыдущих версий вируса. Болезни присущи кашель, температура, слабость и общее недомогание.

Врач-инфекционист Николай Крючков в свою очередь рассказал, что новый штамм не потребует разработки новых методов борьбы с ним. Они останутся прежними, потому что свойства вируса почти не меняются. Он просто вытеснит другие, менее активные вариации.

— Например, первая генерация «омикрона» быстро вытеснила остальные типы вируса, первая генерация «дельты» — тоже. Сейчас свойства вируса внутри «омикрон»-линии тоже не сильно отличаются от предыдущих видов вируса, просто более сильный из них активнее вытесняет другие, но не занимает их место полностью. А методы борьбы с ними при этом особо не отличаются, — объяснил Крючков.

Однако новые способы борьбы с вирусом понадобятся, если патогенность и летальность вируса изменятся, предупредил инфекционист:

— Заразность может возобновиться, но не будет значимо расти, для каждого биологического вируса есть свой предел. Но вот патогенность и летальность могут неожиданно скакнуть вверх или вниз, никто не может предположить ход движения. И в случае их роста способы борьбы могут измениться.

Будет ли всплеск в мире и России

По мнению Крючкова, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом не вызывает никаких опасений, потому что даже отдаленно не напоминает 2020–2021 год, когда мир впервые столкнулся с неизвестным вирусом.

— Сейчас ситуация, конечно, далека от первых волн коронавируса, но все же не очень стабильна. Эволюция коронавируса продолжается постоянно, генерируются новые вариации, просто мы на это уже обращаем меньше внимания. Не исключено, что сложнее всего к лету и осени дела будут обстоять в Европе и США. Это не будет полноценной волной, но будет характерный всплеск нового штамма. В Россию он тоже доберется, но значительно позже (обычно разница составляет 2–3 месяца), — предположил собеседник «ВМ».

Врач Чумаков выразил сомнение, что FLiRT доберется до России, однако подчеркнул, что в стране может возникнуть какой-то другой штамм.

Как часто мутирует вирус

Как объяснил Крючков, очередные вспышки коронавируса не зависят от времени года. По его мнению, это напрямую связано с циклами распространения более мощных вариаций вирусов. Но лето для распространения вируса — не самое благоприятное время года. Обычно в этот период не такая высокая заболеваемость, в отличие от зимы и осени. Если бы заболеваемость попала на осенне-зимний период, то всплеск был бы выше.

Врач также отметил, что вирус видоизменяется в ходе естественной эволюционной борьбы.