Стоматолог рассказал, когда нужно удалять зубы мудрости

«Если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду, в прикусе, к ним есть хороший доступ, то мы вполне можем сохранить их и пролечить. Но перед ортодонтическим лечением зубы мудрости удаляются», – сообщила Цыбенова.

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Удаление зубов мудрости перед ортодонтическим лечением является обязательной процедурой, так как остальные зубы будут перемещаться и для них нужно освободить место.

В практике встречаются случаи, когда восьмерки не до конца прорезались или направлены в сторону щеки. Тогда удаление поможет избавить от дискомфортных ощущений в ротовой полости.

Если зубы мудрости оказывают давление на седьмой зуб, то он может начать разрушаться, запуская кариозный процесс. Ранее стоматолог объяснила, как спасти разрушенный зуб. Есть возможность поставить керамическую вкладку или коронку.