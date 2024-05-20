Нутрициолог назвал фрукт, предотвращающий появление рака и Альцгеймера

Яблоки снижают рост раковых клеток и предотвращает развитие болезни Альцгеймера, рассказала «Страстям» нутрициолог Ксения Глинкина (Черная). По ее словам, яблоки также помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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"Научные исследования показали, что яблоки способны противостоять росту раковых клеток. Такой эффект достигается за счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств этого фрукта. Ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток на 10%", — объяснила эксперт.

Нутрициолог отметила, что при ежедневном потреблении этого фрукта повышается уровень ацетилхолина, что способствует предотвращению развития болезни Альцгеймера. Также в составе яблок содержится высокий уровень растительных волокон, из-за чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Яблоки полезны для головного мозга, поскольку нейромедиатор ацетилхолин участвует в процессах внимания, памяти и мышечного сокращения, добавила Глинкина. Кроме того, в кожице этого фрукта есть флавоноид кверцетин, который снижает риск развития различных аллергических состояний и бронхиальной астмы, подытожила нутрициолог.

Ранее стало известно, что в яблоках содержится много антиоксидантов, витаминов группы С и калия. Уточняется, что они обладают низким гликемическим индексом и могут минимизировать риск развития диабета второго типа.