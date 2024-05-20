Врач рассказал, как предупредить появление камней в желчном пузыре

Появление камней в желчном пузыре происходит бессимптомно, поэтому человек продолжает жить и не догадывается, что уже пора бы обследоваться и задуматься о своем здоровье. Издание INC-News.ru поговорило врач-токсикологом, к.м.н. Михаилом Кутушов о том, как предупредить их появление и о причинах возникновения.

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Желчные камни образуются, когда компоненты желчи, жидкости, которая помогает переваривать жиры, кристаллизуются и слипаются. Желчные камни подразделяются на холестериновые (самый распространенный тип, образуются из избытка холестерина в желчи) и пигментные (образуются из избытка билирубина, желчного пигмента, в желчи).

Причины возникновения камней в желчном

Причинами образования желчных камней, являются высокий уровень холестерина в желчи, низкий уровень солей желчных кислот, застой желчи в желчном пузыре и его воспаление самого пузыря.

Наиболее склонны к образованию желчных камней женщины, у них риск данного заболевания гораздо выше, чем мужчин, это связано, прежде всего, с особенностями обмена женского организма, и их гормональным фоном.

Риск развития желчекаменной болезни увеличивает еще и ожирение. Избыточный вес способствует выработке холестерина в печени, что и приводит к данному заболеванию.

Некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, заболевание печени и болезнь Крона, увеличивают риск образования желчных камней. Определенные лекарства, такие как препараты для снижения холестерина и гормональные контрацептивы, могут повышать риск образования желчных камней.

Как предупредить появление камней в желчном пузыре

Важную роль в снижении риска образования желчных камней играет еще и питание. Необходимо включать в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Хорошими источниками клетчатки являются фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые.

Ограничьте потребление насыщенных и трансжиров, так как они могут повышать уровень холестерина в желчи. Они содержатся в жирном мясе, молочных продуктах с высоким содержанием жира, жареной пище и обработанных пищевых продуктах.

Не забывайте употреблять продукты, богатые кальцием, он помогает связывать холестерин в желчи, предотвращая образование камней. Хорошими источниками кальция являются молочные продукты, листовая зелень и обогащенные продукты.

Помимо диеты, регулярные физические упражнения и поддержание здорового веса также могут помочь снизить риск образования желчных камней.