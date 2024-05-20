Врач указал на важные признаки заболевания депрессией

Врач-психиатр Анастасия Слышалова разъяснила для издания «Петербург2» сущность депрессии и методы её распознавания. Депрессия определяется как продолжительное состояние подавленного и упаднического настроения.

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Первым признаком является стойкое понижение настроения, когда все воспринимается в тёмных тонах, а события оцениваются с пессимизмом. Это состояние характеризуется редкими эпизодами радости.

Другим признаком является медленность и потеря концентрации. Человек часто погружен в себя, делает длинные паузы между словами, медленно отвечает на вопросы.

Третьим признаком является двигательная заторможенность. Человек лишен энергии и сил для выполнения даже самых простых задач, таких как вставать по утрам или справляться с работой. Это состояние порождает чувство беспомощности и самоуничижения.

Еще одним признаком может быть раннее пробуждение и невозможность заснуть снова, а также проблемы с пищеварением.

В легких случаях человек может плакать без явной причины, но в более тяжелых обычно эмоции не проявляются. Лечение может вызвать временное облегчение, поскольку помогает пациентам выразить свои эмоции. отметила доктор.

Специалист подчеркнула, что психическое здоровье является основой для общего благополучия, поэтому важно обращаться за помощью при первых признаках депрессии, и чем раньше это произойдет, тем выше шансы на выздоровление, заключила врач.

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