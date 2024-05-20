Онкология и ожирение: какие виды рака вызывает лишний вес
Увеличение веса никогда не проходит бесследно для организма. Самое опасное, что может быть — развитие онкологического заболевания. Мы поговорили с онкологом Виктором Запольским, который рассказал, к каким видам рака может привести бесконтрольный набор веса.
Какая связь между ожирением и раком
Как говорит наш эксперт, основная связь в нарушении обмена веществ, который происходит при неправильном питании. Организм просто дает сбой, приводящий к страшным последствиям.
«Начинается самая настоящая мутация клеток, никто не может сказать, к чему в конечном итоге приведет такое активное их деление», — комментирует Виктор.
Рак почек
Ожирение нередко приводит к раку почек, причем часто поражаются оба органа. Виктор:
«Если замечаете за собой слабость, потерю аппетита или кровь в моче, срочно обращайтесь к врачу и проходите скрининг».
В большинстве случаев рак почек случается с активными любителями алкоголя, а также при гормональном сбое, который часто бьет по нашим природным фильтрам в виде почек.
Рак желудка
Поклонники жирной пищи, набирающие вес, могут спровоцировать развитие рака желудка. Онколог:
«Нарушение режима питания и большое количество обработанной пищи крайне негативно сказывается на всей системе ЖКТ. Желудок в два раза чаще страдает, чем все остальные органы системы».
Обратите внимание на свое состояние, если часто замечаете изжогу, тошноту и резкие боли в желудке.
Рак эндометрия
К сожалению, этот вид рака чаще всего протекает бессимптомно, а потому его крайне сложно обнаружить на ранних сроках, если женщина не привыкла обследоваться регулярно. Виктор:
«Женщины с лишним весом сталкиваются с раком эндометрия в четыре раза чаще. Не игнорируйте внеменструальные кровотечения и любые задержки».