Эксперт рассказал о рисках для здоровья добавок тестостерона

Стремление к рельефному телосложению заставляет некоторых посетителей тренажёрных залов экспериментировать с синтетическими стероидами. В частности, с добавками тестостерона. Однако он может навредить здоровью в долгосрочной перспективе.

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Тестостерон — это стероидный гормон, который участвует в работе всех наших органов. И мужчины, и женщины производят тестостерон, хотя мужском организме его примерно в 15 раз больше, чем в женском.

Тестостерон помогает наращивать мышечную массу, контролирует рост костей. Он повышает силу, спортивную выносливость и состояние сердца и сосудов.

Естественную выработку тестостерона могут увеличить многие факторы. В том числе стресс, физические упражнения, секс. Однако если принимать этот гормон как добавку, то это может сильно повлиять на организм.

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Первоначально приём тестостерона может привести к увеличению полового влечения и помочь нарастить мышцы в течение нескольких месяцев. Также это может привести к возникновению прыщей, облысению по мужскому типу и увеличению груди у мужчин. У женщин может наблюдаться аменорея (прекращение менструации), увеличение волос на теле, понижение голоса и увеличение клитора. Но эти побочные эффекты незначительны по сравнению с долгосрочными последствиями.

Злоупотребление стероидами изменяет сердце: оно увеличивается, повышается кровяное давление, наблюдается снижение эластичности артерий. Всё это затрудняет работу сердца, повышает риск внезапной смерти. Также болезни сердца сохраняются у большинства их тех, кто злоупотребляет добавками.

Часто у людей, длительно принимающих стероиды, развивается поражение печени и почек. Тестостерон может привести к повышенной агрессии, тревоге, депрессии.

Важно отметить, что добавки тестостерона отключают нормальную выработку этого гормона в мозге. Это вызывает гипогонадизм — состояние, при котором ткани, обычно вырабатывающие тестостерон, сжимаются. У мужчин это приводит к снижению количества сперматозоидов и уменьшению объёма яичек. В результате им может потребоваться пожизненная замена тестостерона.