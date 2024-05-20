Аллерголог высказался о носовых фильтрах-затычках для аллергиков

В интернете активно предлагается применять носовые фильтры-затычки для аллергиков. Утверждается, что они блокируют попадание пыльцы в нос и предотвращают отек слизистой. Как рассказала «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Алла Рафаелян, такие фильтры действительно могут помочь в период аллергии.

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«Принцип действия назальных фильтров в следующем: они помогают фильтровать частицы разного размера – пыльцу, шерсть питомцев, пыль и плесень. Аллергены в этом случае задерживаются на начальном этапе проникновения в организм. Это снижает необходимость применять препараты для лечения симптомов в дальнейшем. К тому же назальные фильтры – хорошее дополнение к базовой терапии. Они позволяют реже прибегать к симптоматическому лечению, которое борется с симптомами, но не воздействует на главную причину и механизмы распространения заболевания», – рассказала врач.

По словам врача, использовать назальные фильтры достаточно комфортно. С ними можно долго находиться на улице, заниматься спортом и не бояться контактировать с животными. Носить «гаджеты» в зависимости от производителя можно до 24 часов, после этого необходимо сменить насадки или заменить сам фильтр. Спать с ними не рекомендуется.

«Серьезных противопоказаний для использования назальных фильтров нет. Главное – плотно зафиксировать фильтр. Это минимизирует риск его выпадения. Также важно правильно подобрать фильтр по размеру на этапе выбора: обратите внимание на модель и производителя. С осторожностью стоит применять назальные фильтры детям и людям, страдающими носовыми кровотечениями, а также аллергикам с искривленной носовой перегородкой, полипами и бронхиальной астмой. В этом случае перед приобретением нужно обязательно проконсультироваться с врачом», – заключила аллерголог.

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