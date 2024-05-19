Стало известно, как клещи на Урале выбирают своих жертв

Никаких групп риска относительно укусов клещей не существует. Клещи выбирают своих жертв спонтанно, и группа крови, пол или другие факторы не влияют на вероятность укуса. Однако стоит соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов опасных членистоногих: выбирать закрытую одежду, носить головной убор и сделать прививки от клещевого энцефалита. Об этом проинформировал врач-иммунолог Андрей Продеус.

Получается, что группы риска относительно укусов клещей не существует.

Врач также отметил, что для дополнительной защиты от энцефалита рекомендуется сделать прививку.

Чешские учёные из Университета Масарика обнаружили, что клещи предпочитают присасываться к людям со второй группой крови. Самая непривлекательная для них группа — третья.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Екатеринбурге обработают от клещей порядка 500 гектаров зеленых зон. В день обработки категорически запрещено посещать место отдыха. В городе обновили график обработки парков и скверов от клещей.